В Сочи большое дерево упало на автомобиль с женщиной за рулем

На место происшествия оперативно прибыли спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда «Службы спасения города Сочи». Вооружившись бензопилами, они приступили к распиливанию ствола и веток, чтобы освободить проезжую часть. Неравнодушные прохожие также не остались в стороне и активно помогали убирать обломки дерева с дороги.