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В Сочи большое дерево упало на автомобиль с женщиной за рулем

Дерево рухнуло на автомобиль и парализовало движение в Сочи.

Источник: Служба спасения Сочи — Telegram

Вечером 9 апреля на улице Островского произошло ЧП: крупное дерево внезапно упало на легковой автомобиль, заблокировав движение транспорта. В этом момент за рулем машины находилась женщина.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда «Службы спасения города Сочи». Вооружившись бензопилами, они приступили к распиливанию ствола и веток, чтобы освободить проезжую часть. Неравнодушные прохожие также не остались в стороне и активно помогали убирать обломки дерева с дороги.

«Женщина, находившаяся в момент падения за рулем автомобиля, не пострадала», — рассказали в «Службе спасения города Сочи».

В настоящее время движение по улице Островского восстановлено.