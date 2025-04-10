В Сочи большое дерево упало на автомобиль с женщиной за рулем

Вечером 9 апреля на улице Островского произошло ЧП: крупное дерево внезапно упало на легковой автомобиль, заблокировав движение транспорта. В этом момент за рулем машины находилась женщина.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда «Службы спасения города Сочи». Вооружившись бензопилами, они приступили к распиливанию ствола и веток, чтобы освободить проезжую часть. Неравнодушные прохожие также не остались в стороне и активно помогали убирать обломки дерева с дороги.
«Женщина, находившаяся в момент падения за рулем автомобиля, не пострадала», — рассказали в «Службе спасения города Сочи».
В настоящее время движение по улице Островского восстановлено.