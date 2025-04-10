Кадеты МЧС из Башкирии смогли предотвратить природный пожар

В начале этого месяца в башкирском городе Октябрьском учащиеся пятого класса местной школы Эмир Амиров и Макар Резников проявили мужество и предотвратили распространение пожара.
Как рассказали представители республиканского МЧС, во время прогулки школьники заметили ребенка, который бросал на землю зажженные спички. Вскоре сухая трава вспыхнула, а испуганный мальчуган тут же убежал.
Не растерявшись, пятиклассники оперативно приняли меры: Макар вызвал пожарных, а Эмир собственной кофтой и остатками снега начал тушить пламя. К прибытию спасателей ребятам удалось локализовать возгорание, не дав ему перерасти в масштабный пожар.
Как выяснилось, Эмир и Макар являются учащимися кадетского класса по профилю МЧС. Полученные на занятиях знания помогли им правильно действовать в экстренной ситуации.
Сотрудники 38 пожарно-спасательной части посетили школу № 12, где публично поблагодарили юных героев перед всем классом. Теперь мальчики стали примером для своих одноклассников.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.