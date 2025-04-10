Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадеты МЧС из Башкирии смогли предотвратить природный пожар

В Башкирии кадеты МЧС предотвратили масштабный пожар.

Источник: Комсомольская правда

В начале этого месяца в башкирском городе Октябрьском учащиеся пятого класса местной школы Эмир Амиров и Макар Резников проявили мужество и предотвратили распространение пожара.

Как рассказали представители республиканского МЧС, во время прогулки школьники заметили ребенка, который бросал на землю зажженные спички. Вскоре сухая трава вспыхнула, а испуганный мальчуган тут же убежал.

Не растерявшись, пятиклассники оперативно приняли меры: Макар вызвал пожарных, а Эмир собственной кофтой и остатками снега начал тушить пламя. К прибытию спасателей ребятам удалось локализовать возгорание, не дав ему перерасти в масштабный пожар.

Как выяснилось, Эмир и Макар являются учащимися кадетского класса по профилю МЧС. Полученные на занятиях знания помогли им правильно действовать в экстренной ситуации.

Сотрудники 38 пожарно-спасательной части посетили школу № 12, где публично поблагодарили юных героев перед всем классом. Теперь мальчики стали примером для своих одноклассников.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.