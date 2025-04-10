Хладнокровно убил двоих детей, получил пожизненное, но был выпущен на свободу ПАС: Власти Молдовы сами совершили коварное преступление, отпуская на свободу детоубийц

Коллеги из Observatorul публикуют судебное решение, из которого следует: вместе с подельниками Думитру Спэтарь ворвался в квартиру знакомого, бил, пытал и задушил двух мальчиков 10 и 8 лет. Затем из квартиры вынесли вещи на 4923 лея.