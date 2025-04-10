Хладнокровно убил двоих детей, получил пожизненное, но был выпущен на свободу ПАС: Власти Молдовы сами совершили коварное преступление, отпуская на свободу детоубийц

Коллеги из Observatorul публикуют судебное решение, из которого следует: вместе с подельниками Думитру Спэтарь ворвался в квартиру знакомого, бил, пытал и задушил двух мальчиков 10 и 8 лет. Затем из квартиры вынесли вещи на 4923 лея.
После множественных попыток выйти досрочно из тюрьмы, пожизненно осужденному удалось сократить себе срок и заменить его остаток на 240 часов общественных работ. Вместо пожизненного срока, убийца двух детей отсидел меньше 29 лет.
Обращают внимание, что в октябре 2024 суд отказал осужденному, посчитав, что он «нарушал режим, не перевоспитался и способен повторить криминальные действия».
Но уже в марте 2025 та же инстанция почти тем же составом судейской коллегии отпускает мужчину на свободу.
В Телеграме шутят, что PAS освобождает тюрьмы для оппозиции. Но как бы не вышло, что для самих себя.