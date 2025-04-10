Появились подробности о хулигане, который ворвался в челябинскую школу

«Посторонний молодой человек ворвался в здание образовательной организации, охранник сразу же нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя. Однако хулиган продолжал вести себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер, к счастью, на происшествие оперативно отреагировали педагоги школы. У ворвавшегося в школу не было с собой ножа или иного оружия», — говорится в сообщении.