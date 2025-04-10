СМИ: прокуратура Аргентины попросила суд арестовать аятоллу Хаменеи

По словам портала, Бассо, который является главой отдела по расследованию взрыва в Буэнос-Айресе 1994 года, заявил в своем прошении суду, что в отношении иранского лидера следует провести расследование его предполагаемой причастности к планированию и осуществлению теракта. В своем заявлении Бассо также потребовал провести заочное судебное разбирательство над над всеми обвиняемыми в совершении теракта.
«Прокурор Себастьян Бассо… обратился к федеральному судье Даниэлю Рафекасу с просьбой выдать национальный и международный ордер на арест верховного лидера Ирана Али Хоссейни Хаменеи. Эта прошение составляет часть требования о проведении заочного судебного разбирательства по делу о террористическом акте, совершенном 18 июля 1994 года в Буэнос-Айресе», — сообщает портал.
Согласно Infobae, судья должен будет рассмотреть прошение прокурора и принять решение о выдаче ордера на арест верховного лидера Ирана через несколько дней.
Портал подчеркивает, что ордер на арест Хаменени мог бы ухудшить отношения между Аргентиной и Ираном.
В 1994 году у здания еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе была взорвана бомба, взрыв унес жизни 85 человек, более 200 были ранены. Аргентина обвинила в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.