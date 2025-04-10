СМИ: прокуратура Аргентины попросила суд арестовать аятоллу Хаменеи

По словам портала, Бассо, который является главой отдела по расследованию взрыва в Буэнос-Айресе 1994 года, заявил в своем прошении суду, что в отношении иранского лидера следует провести расследование его предполагаемой причастности к планированию и осуществлению теракта. В своем заявлении Бассо также потребовал провести заочное судебное разбирательство над над всеми обвиняемыми в совершении теракта.