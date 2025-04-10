В Гродно милиция выявила четырех иностранцев, которые были трудоустроены без специальных разрешений

Нарушителей выявили при проверке анонимной информации. В управление по гражданству и миграции УВД Гродненского облисполкома сообщили о факте незаконной трудовой деятельности слушателей подготовительных курсов одного из гродненских учреждений образования. Иностранные граждане без специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь на железнодорожной станции Полесский парк в Гродно мыли вагоны за вознаграждение.