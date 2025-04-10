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В Гродно милиция выявила четырех иностранцев, которые были трудоустроены без специальных разрешений

10 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сотрудники подразделений по гражданству и миграции выявили иностранцев, которые занимались трудовой деятельностью без наличия специальных разрешений. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Нарушителей выявили при проверке анонимной информации. В управление по гражданству и миграции УВД Гродненского облисполкома сообщили о факте незаконной трудовой деятельности слушателей подготовительных курсов одного из гродненских учреждений образования. Иностранные граждане без специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь на железнодорожной станции Полесский парк в Гродно мыли вагоны за вознаграждение.

Правоохранители выявили четырех слушателей курсов, которые привлечены к административной ответственности за осуществление трудовой деятельности без специальных разрешений. Санкция статьи, по которой привлечены иностранцы, предусматривает штраф до 20 базовых величин. В отношении нанимателя начат административный процесс.