Утечка данных людей с ВИЧ в Алматы: прокуратура начала проверку

Ожидается, что в ходе расследования будет проведено несколько экспертиз для выявления всех обстоятельств дела. В то же время, реакция со стороны кандидатов и общественных деятелей пока не была официально озвучена. Однако многие эксперты уже заявили, что распространение таких данных может привести к серьёзным последствиям для тех, чьи персональные сведения были раскрыты без их согласия.