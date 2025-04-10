Спецназовец устроил стрельбу в Александровской больнице и тяжело ранил соседа по палате

Об этом «Фонтанке» стало известно 10 апреля.
Инцидент произошел минувшей ночью. 43-летний военнослужащий из легендарной 22-й бригады специального назначения выстрелил в другого участника спецоперации из револьвера «Бульдог». В результате пострадавший получил ранения шеи, правого плеча и грудной клетки. В тяжелом состоянии он помещен в реанимацию.
Стрелок было доставлен в отдел полиции. У него изъяли пусковое устройство, которое свободно продается на маркетплейсах, 96 строительных патронов и 98 резиновых шариков. Проводится проверка.