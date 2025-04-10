Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецназовец устроил стрельбу в Александровской больнице и тяжело ранил соседа по палате

34-летний участник СВО, переведенный в Александровскую больницу из Военно-медицинской академии, получил ранения в палате. В него стрелял сосед, тоже военнослужащий.

Об этом «Фонтанке» стало известно 10 апреля.

Инцидент произошел минувшей ночью. 43-летний военнослужащий из легендарной 22-й бригады специального назначения выстрелил в другого участника спецоперации из револьвера «Бульдог». В результате пострадавший получил ранения шеи, правого плеча и грудной клетки. В тяжелом состоянии он помещен в реанимацию.

Стрелок было доставлен в отдел полиции. У него изъяли пусковое устройство, которое свободно продается на маркетплейсах, 96 строительных патронов и 98 резиновых шариков. Проводится проверка.