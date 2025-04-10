Минчанин получил 2 млн рублей на мошеннической пирамиде под видом автобизнеса

В Минске будут судить создателя мошеннической пирамиды под видом автобизнеса. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Фигурантом уголовного дела стал 29-летний минчанин, который предложил своим знакомым открыть автобизнес, чтобы пригонять иномарки из-за границы. Под этим предлогом минчанин брал у «компаньонов» деньги от 15 до 250 тысяч белорусских рублей.
Предварительно за два года в свой автобизнес минчанин «подключил» свыше 20 человек, передавших ему в сумме 2 миллиона белорусских рублей.
Однако принятые на себя обязательства минчанин не исполнял. Миллион рублей он проиграл на ставках в казино. А остальные деньги по принципу пирамиды использовал для погашения старых кредитов и долгов.
Создателя преступной пирамиды под видом автобизнеса будут судить за мошенничество в особо крупном размере.
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