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Минчанин получил 2 млн рублей на мошеннической пирамиде под видом автобизнеса

Минчанин взял 2 миллиона рублей на автобизнес, а кредиторы пошли в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Минске будут судить создателя мошеннической пирамиды под видом автобизнеса. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Фигурантом уголовного дела стал 29-летний минчанин, который предложил своим знакомым открыть автобизнес, чтобы пригонять иномарки из-за границы. Под этим предлогом минчанин брал у «компаньонов» деньги от 15 до 250 тысяч белорусских рублей.

Предварительно за два года в свой автобизнес минчанин «подключил» свыше 20 человек, передавших ему в сумме 2 миллиона белорусских рублей.

Однако принятые на себя обязательства минчанин не исполнял. Миллион рублей он проиграл на ставках в казино. А остальные деньги по принципу пирамиды использовал для погашения старых кредитов и долгов.

Создателя преступной пирамиды под видом автобизнеса будут судить за мошенничество в особо крупном размере.

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