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Акмолинца арестовали за оскорбление медработника в приемном покое

Пьяному мужчине назначили несколько суток ареста за оскорбление медицинского работника в приемном покое больницы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о совершении мелкого хулиганства (ч.1 ст. 434 КоАП) рассмотрел Жаксынский районный суд.

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в приемном покое районной больницы выражался нецензурной бранью в отношении фельдшера, который осуществлял свои профессиональные обязанности», — установил суд.

Вина мужчины подтверждалась его признанием, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела. При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как признание вины, раскаяние, совершение правонарушения впервые. Имелось и отягчающее обстоятельство — совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Постановлением суда мужчине назначили административный арест на 5 суток. Также были установлены особые требования к его поведению на 3 месяца. Постановление пока не вступило в законную силу.