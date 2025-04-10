Возле здания администрации Советского района Челябинска нашли 8 наркотайников

Сообщается, что задержали трех сбытчиков запрещенных синтетических веществ.
«Ими оказались 31-летний представитель этнической группы, проживающий в регионе, 21-летний житель Свердловской области и 29-летняя жительница Челябинской области», — рассказали в ГУ МВД.
Сообщается, что троица заложила в тайники для дальнейшей продажи восемь свертков с наркотиками возле администрации Советского района. Экспертиза показала, что в них находится мефедрон.
По месту проживания злоумышленников были изъяты электронные весы, упаковочный материал, предназначенный для распространения запрещенных веществ, банковские карты, мобильные устройства, а также еще 17 граммов мефедрона. Общий вес изъятого наркотика составил около 25 граммов.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Фигуранты помещены под арест.
Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление иных возможных соучастников преступной цепочки.