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Из-за ЧП из уфимской школы № 26 эвакуировали почти 600 человек

В Уфе из-за сообщения о пожаре эвакуировали 576 человек из школы № 26.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 10 апреля, в Уфе в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в подвале школы № 26. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

На место происшествия были направлены специалисты для проведения разведки и установления источника задымления.

Из здания учреждения самостоятельно эвакуировались 576 человек — это и учащиеся, и персонал школы. Согласно предварительной информация, никто не пострадал.

Сотрудники эксренной службы обнаружили в подвале тление на площади 0,3 квадратных метра. Тушение не потребовалось.

— Учебный процесс не нарушен, занятия продолжены. На месте работает дознаватель МЧС России. Причины устанавливаются. К реагированию привлекалось 30 человек и 11 единиц техники, — заявили в чрезвычайном ведомстве.

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