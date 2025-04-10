Налоговик из Екатеринбурга оштрафован за взятку

Следствие установило, что Морозов в ноябре 2018 года выявил в торговой точке на улице Строителей в Екатеринбурге продажу товаров без контрольно-кассового аппарата. Инспектор предложил владельцу павильона заплатить ему, а за это пообещал не привлекать коммерсанта к ответственности. Торговец перечислил инспектору 48 тыс. рублей в качестве взятки.