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Налоговик из Екатеринбурга оштрафован за взятку

В Железнодорожном суде Екатеринбурга вынесен приговор государственному налоговому инспектору отдела оперативного контроля межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области Ярославу Морозову. Он признан виновным в коррупционном преступлении. Об этом сообщили ЕАН в пресс-службе СКР региона.

Источник: Freepik

Сотруднику налоговой службы вменяется ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере за незаконное бездействие». Морозову назначен штраф 1 млн рублей с запретом занимать определенные должности.

Следствие установило, что Морозов в ноябре 2018 года выявил в торговой точке на улице Строителей в Екатеринбурге продажу товаров без контрольно-кассового аппарата. Инспектор предложил владельцу павильона заплатить ему, а за это пообещал не привлекать коммерсанта к ответственности. Торговец перечислил инспектору 48 тыс. рублей в качестве взятки.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, операцию по изобличению налоговика провели сотрудники подразделения, специализирующиеся на борьбе с так называемой беловоротничковой преступностью. Морозов уволен из налоговой службы и внесен в Государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.