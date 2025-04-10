Налоговик из Екатеринбурга оштрафован за взятку

Сотруднику налоговой службы вменяется ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере за незаконное бездействие». Морозову назначен штраф 1 млн рублей с запретом занимать определенные должности.
Следствие установило, что Морозов в ноябре 2018 года выявил в торговой точке на улице Строителей в Екатеринбурге продажу товаров без контрольно-кассового аппарата. Инспектор предложил владельцу павильона заплатить ему, а за это пообещал не привлекать коммерсанта к ответственности. Торговец перечислил инспектору 48 тыс. рублей в качестве взятки.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, операцию по изобличению налоговика провели сотрудники подразделения, специализирующиеся на борьбе с так называемой беловоротничковой преступностью. Морозов уволен из налоговой службы и внесен в Государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.