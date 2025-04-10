Здание ремонтных мастерских горело на предприятии АПК в Щучинском районе

9 апреля в 13.53 спасателям поступило сообщение о пожаре в здании ремонтных мастерских в агрогородке Первомайск Щучинского района. К месту ЧП были направлены четыре пожарных расчета.
К прибытию работников МЧС кровля кирпичного строения была охвачена пламенем. Площадь пожара составляла около 300 кв.м.
Сельчане, работающие на объекте, успели эвакуировать из горящего здания грузовой автомобиль ГАЗ и трактор МТЗ.
Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю, закопчены стены, потолок и имущество внутри строения. Люди не пострадали. По одной из версий, к случившемуся могло привести короткое замыкание электропроводки.