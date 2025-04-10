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Здание ремонтных мастерских горело на предприятии АПК в Щучинском районе

10 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе горело здание ремонтных мастерских сельскохозяйственного предприятия, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

9 апреля в 13.53 спасателям поступило сообщение о пожаре в здании ремонтных мастерских в агрогородке Первомайск Щучинского района. К месту ЧП были направлены четыре пожарных расчета.

К прибытию работников МЧС кровля кирпичного строения была охвачена пламенем. Площадь пожара составляла около 300 кв.м.

Сельчане, работающие на объекте, успели эвакуировать из горящего здания грузовой автомобиль ГАЗ и трактор МТЗ.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю, закопчены стены, потолок и имущество внутри строения. Люди не пострадали. По одной из версий, к случившемуся могло привести короткое замыкание электропроводки.