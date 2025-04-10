В Красноярске задержали полицейского за получение взятки

НОВОСИБИРСК, 10 апр — РИА Новости. Начальник уголовного розыска одного из отделов полиции в Красноярске задержан по подозрению в получении крупной взятки за предоставление предпринимателю информации из служебной базы данных, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела полиции МУ МВД России “Красноярское”. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года подозреваемый, являясь должностным лицом, получил от предпринимателя взятку в размере 275 тысяч рублей за предоставление ему информации из базы данных.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю и службой собственной безопасности ГУ МВД по Красноярскому краю.
«В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, в ходе которых изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела, и компьютерная техника. Фигурант задержан, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в следственном управлении.