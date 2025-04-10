Бывшего главного судью Актау посадили на 9 лет

7 июня 2024 года стало известно о задержании председателя Актауского городского суда. Операцию по задержанию организовали отдел внутренней безопасности Верховного суда и Антикор. Позже в Антикоре рассказали, что судья получил 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы.