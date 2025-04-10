Убившему школьника в Подмосковье подростку предъявили обвинение

Как сообщалось ранее, 9 апреля подросток напал с ножом на школьника около жилого дома в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. От полученных ножевых ранений ребенок скончался. После совершенного убийства фигурант попытался инсценировать нападение на себя, но ему вовремя была оказана помощь.