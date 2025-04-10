Убившему школьника в Подмосковье подростку предъявили обвинение

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Обвинение в убийстве предъявлено 14-летнему подростку, который ножом убил 9-летнего мальчика в Подмосковье, обвиняемый признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 14-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вину в инкриминируемом ему деянии он признал и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 9 апреля подросток напал с ножом на школьника около жилого дома в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. От полученных ножевых ранений ребенок скончался. После совершенного убийства фигурант попытался инсценировать нападение на себя, но ему вовремя была оказана помощь.
Как добавили в СК, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и провели обыск по месту жительства обвиняемого. Назначены судебные экспертизы.