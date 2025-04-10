Красноярские следователи разыскивают эксгибициониста

В Красноярском крае следователи разыскивают эксгибициониста. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
По данным следствия, днём 1 апреля взрослый мужчина разделся перед 11-летней девочкой рядом со станцией «Куруп» посёлка Нижний Ингаш Красноярского края. В настоящий момент подозреваемого ищут полицейские и следователи СК.
«Мужчина попал на камеру видеонаблюдения одного из магазинов. У подозреваемого есть особая примета — лицевой тик в виде поднимания бровей», — сообщили в СК.
Если вы видели этого мужчину, сообщите об этом в полицию или по номеру СК: