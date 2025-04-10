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Красноярские следователи разыскивают эксгибициониста

По данным следствия, подозреваемый разделся на улице перед 11-летней девочкой.

Источник: Следственный комитет РФ

В Красноярском крае следователи разыскивают эксгибициониста. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

По данным следствия, днём 1 апреля взрослый мужчина разделся перед 11-летней девочкой рядом со станцией «Куруп» посёлка Нижний Ингаш Красноярского края. В настоящий момент подозреваемого ищут полицейские и следователи СК.

«Мужчина попал на камеру видеонаблюдения одного из магазинов. У подозреваемого есть особая примета — лицевой тик в виде поднимания бровей», — сообщили в СК.

Если вы видели этого мужчину, сообщите об этом в полицию или по номеру СК: 8 (391) 227−06−45.