В мэрии Омска прокомментировали избиение 9-летнего ребенка в поселке Биофабрика

«Я даже не досмотрела. Мое сердце еле выдержало половину видео. Что за дети? Откуда столько ненависти? У меня двое сыновей растут, погодки. И я даже не представляю, что такое возможно! Если бы с моими такое вытворяли, я бы не знаю, что сделала!» — написала омичка Диана Маммедова.