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В мэрии Омска прокомментировали избиение 9-летнего ребенка в поселке Биофабрика

ЧП произошло еще 26 марта, мальчик с травмами госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжают выяснять обстоятельства избиения 9-летнего школьника из-за знакомой в поселке Биофабрика. 26 марта 12-летний житель поселка избил 9-летнего школьника. Ребенок с многочисленными ушибами доставлен в медучреждение.

В мэрии инцидент прокомментировали.

«В школе к разбирательствам привлекли социального педагога, опрашиваются свидетели инцидента. При необходимости будут привлечены родители. Также запланировано участие психолога для урегулирования конфликта. На конец апреля запланированы специальные классные часы, связанные с ответственностью подростков за нарушение общественного порядка и иные преступления», — прокомментировали текущую ситуацию в мэрии Омска.

Шокированные омичи оставляют многочисленные эмоциональные комментарии и даже предлагают создать петицию, чтобы наказать виновных.

«Я даже не досмотрела. Мое сердце еле выдержало половину видео. Что за дети? Откуда столько ненависти? У меня двое сыновей растут, погодки. И я даже не представляю, что такое возможно! Если бы с моими такое вытворяли, я бы не знаю, что сделала!» — написала омичка Диана Маммедова.

Сейчас пострадавшему школьнику назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам которой будет определена мера ответственности подростка и родителей. Решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет.