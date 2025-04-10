Мужчина ответит в суде за смерть жены и сына в ДТП под Новосибирском

По данным следствия, в начале декабря 2024 года обвиняемый, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля, в салоне которого находились его супруга и двухлетний сын. При выезде со второстепенной дороги в Каргатском районе он совершил столкновение с автомобилем, двигавшимся по главной дороге.