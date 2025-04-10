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Мужчина ответит в суде за смерть жены и сына в ДТП под Новосибирском

При выезде со второстепенной дороги в Каргатском районе он совершил столкновение с автомобилем, двигавшимся по главной дороге.

Источник: Следственный комитет РФ

В Каргатском районе Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Как сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области, мужчина предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, в начале декабря 2024 года обвиняемый, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля, в салоне которого находились его супруга и двухлетний сын. При выезде со второстепенной дороги в Каргатском районе он совершил столкновение с автомобилем, двигавшимся по главной дороге.

«В результате ДТП женщина и ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались в медицинском учреждении», — сообщили в следственном комитете.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание по части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. В СК отметили, что это трагический пример последствий управления транспортным средством без соответствующих прав и навыков вождения.