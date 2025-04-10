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В ДТП в Уфе пострадали водитель и подросток

В минувшую среду, 9 апреля, в столице Башкирии произошла авария с участием «Шкоды Кадиак» и «Лады Гранта».

ДТП случилось около часу дня на Российской улице. 62-летний водитель иномарки при повороте врезался во встречную «Лады Гранта».

Травмы получили 47-летний водитель отечественной легковушки и его 14-летний пассажир. Пострадавших доставили в больницу.