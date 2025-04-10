В ДТП в Уфе пострадали водитель и подросток

ДТП случилось около часу дня на Российской улице. 62-летний водитель иномарки при повороте врезался во встречную «Лады Гранта».
Травмы получили 47-летний водитель отечественной легковушки и его 14-летний пассажир. Пострадавших доставили в больницу.
В минувшую среду, 9 апреля, в столице Башкирии произошла авария с участием «Шкоды Кадиак» и «Лады Гранта».
ДТП случилось около часу дня на Российской улице. 62-летний водитель иномарки при повороте врезался во встречную «Лады Гранта».
Травмы получили 47-летний водитель отечественной легковушки и его 14-летний пассажир. Пострадавших доставили в больницу.