В Иркутске организация украла у мужчины миллион по поддельному договору займа

Организация, занявшая ему деньги, решила незаконно удерживать с его пенсии определенные суммы (причем немаленькие!), это длилось несколько лет. Когда сибиряк понял, что его обманывают, и что теперь должны ему, а не он, то обратился в прокуратуру.