В Иркутске организация украла у мужчины миллион по поддельному договору займа

Пенсионер из Иркутска добился того, чтобы ему вернули более миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, ранее мужчина заключил договор займа, при этом не забывал каждый месяц исправно вносить платеж. Вернул все, что был должен, только вот кредиторы не остановились…
Организация, занявшая ему деньги, решила незаконно удерживать с его пенсии определенные суммы (причем немаленькие!), это длилось несколько лет. Когда сибиряк понял, что его обманывают, и что теперь должны ему, а не он, то обратился в прокуратуру.
Ведомство внесло представление, после чего пенсионеру вернули необоснованно списанные деньги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе работодателя оштрафовали за задержку зарплат.