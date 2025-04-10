Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-вице-премьеру Башкирии

Алана Марзаева задержали в конце сентября 2024 года по обвинению в получении 37 млн руб. взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, будучи куратором строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства в правительстве Башкирии, обвиняемый получил вознаграждение за распределение дорожных подрядов заинтересованной фирме. В судебных заседаниях о мере пресечения защита экс-чиновника заявляла о готовившихся провокациях в отношении господина Марзаева и настаивала на заказном характере дела.