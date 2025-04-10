Нижегородский предприниматель перевел лжебукмекерам более 5 млн рублей

Заявитель рассказал, что три недели переписывался в соцсетях и в мессенджере с якобы букмекерами, которые обещали увеличение дохода за счет ставок на спорт. Собеседники сообщили, что все ставки сделают сами, достаточно перевести деньги и ожидать прибыль. Потерпевший перевел личные сбережения на неустановленный криптокошелек, после чего связь с лжебукмекерами прервалась.