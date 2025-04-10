Мужчина скончался в супермаркете Владивостока, не дождавшись скорой

Трагический случай произошёл сегодня в супермаркете «Космос» на улице Тимирязева, 31, во Владивостоке. По данным Telegram-канала DPS VL, мужчине стало плохо в торговом зале — очевидцы немедленно вызвали скорую, но медики прибыли только через 40 минут. Несмотря на попытки окружающих помочь, спасти жизнь посетителя магазина не удалось. Предварительный диагноз — острый инфаркт.
По информации ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в мире, причём критическое время для оказания помощи при инфаркте не превышает 20−30 минут.
Работа службы медицинской скорой помощи в городе давно уже вызывает нарекания горожан. В комментариях к публикации пользователи соцсетей выражают соболезнования родным погибшего и призывают усилить контроль за соблюдением нормативов экстренной помощи.
«АиФ-Приморье» выражает надежду на то, что будет проведено тщательное расследование обстоятельств произошедшего.