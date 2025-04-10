Мужчина скончался в супермаркете Владивостока, не дождавшись скорой

Трагический случай произошёл сегодня в супермаркете «Космос» на улице Тимирязева, 31, во Владивостоке. По данным Telegram-канала DPS VL, мужчине стало плохо в торговом зале — очевидцы немедленно вызвали скорую, но медики прибыли только через 40 минут. Несмотря на попытки окружающих помочь, спасти жизнь посетителя магазина не удалось. Предварительный диагноз — острый инфаркт.