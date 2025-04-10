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Житель Прикамья осужден за грабеж

Добрянский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимому 32-летнему местному жителю.

Источник: AP 2024

Мужчина признан виновным в грабеже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что фигурант периодически приходил в отдел ремонта бытовой техники и продавал разные провода. Будучи нетрезв, он снова заглянул в мастерскую с новым товаром.

Сотрудник отдела отошел за деньгами, тогда мужчина схватил с прилавка сотовый телефон стоимостью 6 тысяч рублей и направился к выходу. Потерпевший потребовал вернуть имущество, но злоумышленник проигнорировал замечания и скрылся.

Правоохранители задержали предполагаемого виновника. Похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу.

Суд учел неотбытую часть по ранее вынесенному приговору и приговорил виновного к 3 годам в исправительной колонии строгого режима.