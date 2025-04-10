Житель Прикамья осужден за грабеж

Мужчина признан виновным в грабеже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские установили, что фигурант периодически приходил в отдел ремонта бытовой техники и продавал разные провода. Будучи нетрезв, он снова заглянул в мастерскую с новым товаром.