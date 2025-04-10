Житель Прикамья осужден за грабеж

Мужчина признан виновным в грабеже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что фигурант периодически приходил в отдел ремонта бытовой техники и продавал разные провода. Будучи нетрезв, он снова заглянул в мастерскую с новым товаром.
Сотрудник отдела отошел за деньгами, тогда мужчина схватил с прилавка сотовый телефон стоимостью 6 тысяч рублей и направился к выходу. Потерпевший потребовал вернуть имущество, но злоумышленник проигнорировал замечания и скрылся.
Правоохранители задержали предполагаемого виновника. Похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу.
Суд учел неотбытую часть по ранее вынесенному приговору и приговорил виновного к 3 годам в исправительной колонии строгого режима.