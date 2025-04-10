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СК заинтересовался депутатом из Калининградской области, ресторан которого богато украшен янтарем

Александр Бастрыкин запросил доклад о возможной причастности депутата к незаконному обороту камня.

Источник: РИА "Новости"

Глава СК России Александр Бастрыкин требует доклад о возможной причастности депутата к незаконному обороту янтаря в Янтарном. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Накануне по ТВ рассказали о принадлежащем депутату ресторане в Янтарном, интерьер которого богато украшен янтарем. Подозревают, что камни могли быть добыты незаконным путем. Расследуется уголовное дело.

Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.

Ранее мы сообщали о том, что двоих депутатов из Янтарного округа подозревают в избиении женщины у ресторана в Янтарном.