Сухая погода и ветер усиливают угрозу пожаров в Приморье — Примгидромет

Сухая и по-весеннему тёплая погода, установившаяся в Приморье с начала недели, привела к росту классов пожароопасности в лесах. По данным Примгидромета, сейчас на большей части территории действует второй и третий класс, но уже к выходным ситуация может резко ухудшиться, сообщает ИА PrimaMedia.
Особенно тревожная обстановка складывается в центральных районах — в Анучинском, Яковлевском, Чугуевском и Красноармейском округах. Здесь
На побережье пока сохраняется относительно спокойная ситуация — здесь держится второй класс опасности. А вот в южных районах дожди, которые ожидаются в воскресенье, временно снизят уровень угрозы до первого класса.
Жителей и гостей края просят соблюдать осторожность при обращении с огнём и отказаться от любых открытых источников пламени на природе.
Напомним, ближайшие выходные в Приморье выдадутся контрастными. В субботу регион будет находиться под влиянием гребня охотоморского антициклона, а в пятницу ситуация изменится. К южному побережью подойдёт циклон с Жёлтого моря.