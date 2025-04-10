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Сухая погода и ветер усиливают угрозу пожаров в Приморье — Примгидромет

Сейчас в крае преобладают 2 и 3 классы пожароопасности по метеоусловиям.

Источник: PrimaMedia.ru

Сухая и по-весеннему тёплая погода, установившаяся в Приморье с начала недели, привела к росту классов пожароопасности в лесах. По данным Примгидромета, сейчас на большей части территории действует второй и третий класс, но уже к выходным ситуация может резко ухудшиться, сообщает ИА PrimaMedia.

Особенно тревожная обстановка складывается в центральных районах — в Анучинском, Яковлевском, Чугуевском и Красноармейском округах. Здесь 12—13 апреля ожидается повышение до четвёртого класса, что соответствует высокому уровню пожароопасности. Усиливающийся ветер только увеличивает риски.

На побережье пока сохраняется относительно спокойная ситуация — здесь держится второй класс опасности. А вот в южных районах дожди, которые ожидаются в воскресенье, временно снизят уровень угрозы до первого класса.

Жителей и гостей края просят соблюдать осторожность при обращении с огнём и отказаться от любых открытых источников пламени на природе.

Напомним, ближайшие выходные в Приморье выдадутся контрастными. В субботу регион будет находиться под влиянием гребня охотоморского антициклона, а в пятницу ситуация изменится. К южному побережью подойдёт циклон с Жёлтого моря.