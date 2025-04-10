Сухая погода и ветер усиливают угрозу пожаров в Приморье — Примгидромет

Сухая и по-весеннему тёплая погода, установившаяся в Приморье с начала недели, привела к росту классов пожароопасности в лесах. По данным Примгидромета, сейчас на большей части территории действует второй и третий класс, но уже к выходным ситуация может резко ухудшиться, сообщает ИА PrimaMedia.