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Студент академии МЧС пропал в Полевском

В Полевском без вести пропал 19-летний студент академии МЧС Кирилл Сычев. Об этом сообщают местные паблики.

Источник: ОМВД России «Полевской»

По данным ОМВД России «Полевской», заявление об исчезновении юноши поступило от мамы в дежурную часть ночью 10 апреля.

Установлено, что 6 апреля около полудня молодой человек ушел из дома в микрорайоне Зеленый Бор в неизвестном направлении и домой не вернулся.

«Сотовый телефон доступен, но Кирилл не отвечает, в семье конфликтов не было, алкоголь не употребляет, ранее не уходил. В гараже семьи отсутствует питбайк Kayo ТТ125, не зарегистрирован, является спортинвентарем», — пояснили в полиции.

Кирилл был одет в темно-зеленую куртку, черные спортивные штаны и в серые кроссовки Nike. Сейчас полицейские обследуют частный сектор, опрашивают знакомых Кирилла.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефону +7 (343)50−40−991.