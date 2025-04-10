Студент академии МЧС пропал в Полевском

«Сотовый телефон доступен, но Кирилл не отвечает, в семье конфликтов не было, алкоголь не употребляет, ранее не уходил. В гараже семьи отсутствует питбайк Kayo ТТ125, не зарегистрирован, является спортинвентарем», — пояснили в полиции.