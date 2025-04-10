СК начал проверку после инцидента в челябинской школе

ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр — РИА Новости. Следственные органы начали проверку после того, как 25-летний хулиган ворвался в школу Челябинска и повредил турникет и компьютер, сообщило региональное СУСК России.
По данным прокуратуры региона, инцидент произошёл утром в школе № 145 в посёлке Новосинеглазово. По данным ГУМВД России по региону, молодого человека, проникнувшего в школу, доставили в отдел полиции. Пострадавших нет. Министерство образования региона поясняло, что у молодого человека с собой ножа не было. Он вел себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер. Его скрутили два педагога и девятиклассник и передали росгвардейцам. Как сообщала полиция региона, дебошир передан медицинским работникам.
«По данному факту в следственном управлении следственного комитета РФ по Челябинской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, добавляет СУСК.