СК начал проверку после инцидента в челябинской школе

По данным прокуратуры региона, инцидент произошёл утром в школе № 145 в посёлке Новосинеглазово. По данным ГУМВД России по региону, молодого человека, проникнувшего в школу, доставили в отдел полиции. Пострадавших нет. Министерство образования региона поясняло, что у молодого человека с собой ножа не было. Он вел себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер. Его скрутили два педагога и девятиклассник и передали росгвардейцам. Как сообщала полиция региона, дебошир передан медицинским работникам.