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В Самаре женщина погибла под колесами большегруза на парковке

В четверг, 10 апреля, в Самаре произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:10 49-летний водитель большегруза, начиная движение, на парковке на ул. Стара-Загора наехал на женщину. От полученных травм она впоследствии скончалась.

Полицейские устанавливают личность погибшей.