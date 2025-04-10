В Самаре женщина погибла под колесами большегруза на парковке

В 11:10 49-летний водитель большегруза, начиная движение, на парковке на ул. Стара-Загора наехал на женщину. От полученных травм она впоследствии скончалась.
Полицейские устанавливают личность погибшей.
В четверг, 10 апреля, в Самаре произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 11:10 49-летний водитель большегруза, начиная движение, на парковке на ул. Стара-Загора наехал на женщину. От полученных травм она впоследствии скончалась.
Полицейские устанавливают личность погибшей.