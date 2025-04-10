В Башкирии оправдали женщину, которая обвинялась в убийстве матери. Верховный Суд республики признал жительницу республики невиновной в убийстве.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов РБ, в июле 2023 года находясь в доме вместе со своей беспомощной престарелой матерью, обвиняемая сдавила руками шею матери и удушила ее. Причиной послужила неприязнь, возникшая на фоне длительного ухода за больной. Ей было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство».
Однако обвинение не смогло убедить в этой версии коллегию присяжных заседателей в Верховном суде. События преступления остались неустановленными. Приговором Верховного Суда РБ оправдана.