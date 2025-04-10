«На глазах у мамы и бабушки нанес удар ножом»: прокурор зачитал обвинительный акт по делу Шерзата Болата

Сегодня в ходе предварительных слушаний по делу об убийстве Шерзата Болата прокурор озвучил хронологию преступления, зачитав обвинительный акт. «В ходе предварительного следствия установлены следующие обстоятельства и подсудимыми совершено следующее преступление. 3 октября 2024 года около 23:22 Аскентай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин “Камажай”, расположенный по адресу: город Талгар, Талгарский район, Алматинская область, ул. Менделеева, 13, приобрел в данном магазине три бутылки пива и четыре сигареты, связался по WhatsApp со своим знакомым, несовершеннолетним Аскарбеком, попросил скинуть деньги и перевел денежные средства на счет продавца, зарегистрированный на абонентский номер Кадыровой, который был указан на полке магазина», — начал описывать день совершения преступления государственный обвинитель. По словам прокурора, Аскентай покинул магазин сразу после того, как расплатился за товар. В 23:33 несовершеннолетний Шерзат Болат зашел к отцу в магазин «Камажай», поставил свой мобильный телефон на зарядное устройство и смотрел в телефон. Позже, в 23:47, Аскентай снова зашел в магазин «Камажай» и попросил Нурымова (отца Шерзата Болата) поставить свой мобильный телефон на зарядное устройство, которое он ему отдал. Как рассказала сторона обвинения, после того, как Нурымов подключил мобильный телефон к зарядному устройству около кассы, Аскентай вышел на улицу и встал перед магазином. Несовершеннолетний Болат, находившийся внутри магазина, наблюдал за всем этим, а вскоре вышел из магазина и стал наблюдать за действиями Аскентая снаружи. «В этот момент Аскентай снова зашел в магазин, снял мобильный телефон с зарядного устройства, вышел на улицу и продолжил пить пиво перед магазином. В 23:52 Болат, воспользовавшись незначительным поводом, что Аскентай нецензурно выразился в адрес его отца Нурымова, ударил Аскентая два раза кулаком в правый глаз. Нурымов, наблюдавший за происходящим изнутри магазина, немедленно вышел на улицу, сделал замечание Болату, принес из магазина воду, помог смыть кровь с ран Аскентая, извинился перед Аскентаем за действия сына и пообещал возместить ущерб его здоровью», — рассказал прокурор. Однако, как сообщил гособвинитель, Аскентай не принял извинения Нурымова и позвал своего друга Токтаубаева Нурбола в магазин «Камажай», чтобы детально решить инцидент. В это время Токтаубаев, отдыхавший с друзьями в кафе «Эфория» в Талгаре, около 00:00 ночи взял своего друга Искака и на своем Volkswagen Golf поехал в магазин «Камажай» и расспросил Аскентая об обстоятельствах произошедшего. «В какой-то момент Нурымов увидел, как Аскентай приглашает людей в магазин, и попросил своего брата прийти в магазин как можно скорее, надеясь, что он поможет и они избегут обострения ситуации. Гайыпбаев по просьбе своего брата Нурымова приехал в магазин один на своем автомобиле Nexia. Позже они стали высказывать свое недовольство Токтаубаеву, стоявшему перед магазином “Камажай”, — зачитал прокурор. Далее, по данным обвинительной стороны, Гайыпбаев сказал, что его племянник Шерзат Болат — несовершеннолетний, ему всего 16 лет, и он избил Аскентая, будучи ребенком, не понимая, что делает. Он извинился за действия Шерзата и призвал Токтаубаева и Аскентая урегулировать вопрос, не провоцируя конфликт. Кроме того, как отметил прокурор, не разобравшись до конца, он обвинил Аскентая, заявив, что тот не заплатил магазину 1500 тенге. Произошла групповая драка. “Когда продолжалась групповая драка, участник драки Шынасыл увидел Гайыпбаева и несовершеннолетнего Болата. Желая отомстить за то, что он ранее нанес увечья Аскентаю, он использовал как оружие заранее принесенный с собой нож с коричневой рукоятью. В 00.42, зная, что Болат является несовершеннолетним, и зная, что там же находятся его отец Нурымов, и прибыли его мама Бишимбиева и бабушка Кадирова, на их глазах с особой жестокостью нанес ножом удар в жизненно важный орган Болату — сердце”, — озвучил прокурор. В итоге один человек предстал перед судом по обвинению в убийстве подростка, еще один — в покушении на убийство. Также их и других подсудимых обвиняют в хулиганстве. Несовершеннолетнего судят за недонесение о тяжком преступлении.