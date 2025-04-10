Власти восстановили дорогу между населенными пунктами Башкирии, которая пострадала от размыва

В Благовещенском районе Башкирии завершили восстановительные работы на грунтовой дороге между селами Булатово и Саннинское, которая пострадала от размыва. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Специалисты продолжают контролировать ситуацию на других сложных участках, включая переливы дорог в деревне Кучумово (Чишминский район) и на подъездах к садоводческим товариществам «Казарез» и «Альбатрос» в Уфе.
По данным чрезвычайного ведомства, за минувшие сутки в республике зафиксировано одно происшествие на водных объектах, пожарные ликвидировали 20 возгораний, а спасатели один раз привлекались к ликвидации последствий дорожной аварии.
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