В Иркутской области 18 тысяч человек могут попасть в зону возможных подтоплений

В районы Иркутской области, подверженные угрозе весеннего паводка, направили работников МЧС. Как стало известно КП-Иркутск, основываясь на многолетних наблюдения, эксперты сделали заключение, что в зону возможных подтоплений могут попасть 95 населенных пунктов, в которых живут более 18 тысяч человек.
— В Заларинском, Зиминском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском, Качугском и Жигаловском районах специалисты следят за обстановкой, рассказывают населению о порядке действий и возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации, а также оказывают адресную помощь, — уточнили в пресс-службе МЧС.
В работу включили и беспилотники — с их помощью следят за реками, на которых, кстати, сейчас распиливают лед. Все это делается для недопущения происшествий.
Внимание! При разрушении льда на реках Бирюса, Лена, Нижняя Тунгуска, Киренга возможно образование опасных заторов, резкое повышение уровня воды, затопление пониженных территорий отдельных населенных пунктов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что организация украла у мужчины миллион по поддельному договору займа в Иркутске.