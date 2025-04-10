В Иркутской области 18 тысяч человек могут попасть в зону возможных подтоплений

В районы Иркутской области, подверженные угрозе весеннего паводка, направили работников МЧС. Как стало известно КП-Иркутск, основываясь на многолетних наблюдения, эксперты сделали заключение, что в зону возможных подтоплений могут попасть 95 населенных пунктов, в которых живут более 18 тысяч человек.