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Минздрав начал проверку после смерти девочки от пневмонии в Костанае

Ребенка лечили от ангины.

После трагической смерти девочки в Костанае, у которой, по предварительным данным, была пневмония, но лечили от ангины, Министерство здравоохранения инициировало внутреннюю проверку. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в Сенате, передаёт BaigeNews.kz.

«Действительно, это трагическое событие. Мы со стороны Министерства здравоохранения сейчас направили проверку в данную клинику, чтобы от начала до конца выяснить причины следственной связи. По результатам расследования данные выводы будут направлены в правоохранительные органы. Конкретно причины, кто понесет наказание, почему это произошло, по результатам проверки мы можем отдельно вам доложить», — прокомментировал Султангазиев.

Он добавил, что после завершения служебного расследования материалы передадут в компетентные органы для дальнейшего разбирательства.