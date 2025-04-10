Минздрав начал проверку после смерти девочки от пневмонии в Костанае

«Действительно, это трагическое событие. Мы со стороны Министерства здравоохранения сейчас направили проверку в данную клинику, чтобы от начала до конца выяснить причины следственной связи. По результатам расследования данные выводы будут направлены в правоохранительные органы. Конкретно причины, кто понесет наказание, почему это произошло, по результатам проверки мы можем отдельно вам доложить», — прокомментировал Султангазиев.