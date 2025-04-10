Жестокое убийство в магазине в Сарани: дело направлено в суд

Для расследования дела была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции города и области. Ход расследования находился под контролем руководства департамента полиции региона. Убитой было всего 27 лет. По словам соседей, она была не только продавцом, но и владелицей магазина, который открыла совсем недавно. Женщина мечтала развивать свое дело. У нее остались супруг и малолетние дети.