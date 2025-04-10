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В Иркутске Следком начал проверку после публикации блогера

Появилось сообщение о возможном совершении противоправных действий в отношении ребенка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следственный комитет обнаружил в сети публикацию блогера из Иркутска о возможном совершении противоправных действий в отношении ребенка. Как стало известно КП-Иркутск, на сегодняшний день проводится проверка.

— Следователи проверят распространенные в социальных медиа материалы и дадут правовую оценку по результатам изучения, — уточнили в региональном СК.

Отметим, что ситуацией заинтересовались в полиции и прокуратуре. Они также подключились к выяснению обстоятельств. Официальной информации о произошедшем пока что больше нет, разобравшись, что именно произошло, будут представлены новые подробности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что организация украла у мужчины миллион рублей по поддельному договору займа в Иркутске.