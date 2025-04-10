В Иркутске Следком начал проверку после публикации блогера

Следственный комитет обнаружил в сети публикацию блогера из Иркутска о возможном совершении противоправных действий в отношении ребенка. Как стало известно КП-Иркутск, на сегодняшний день проводится проверка.
— Следователи проверят распространенные в социальных медиа материалы и дадут правовую оценку по результатам изучения, — уточнили в региональном СК.
Отметим, что ситуацией заинтересовались в полиции и прокуратуре. Они также подключились к выяснению обстоятельств. Официальной информации о произошедшем пока что больше нет, разобравшись, что именно произошло, будут представлены новые подробности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что организация украла у мужчины миллион рублей по поддельному договору займа в Иркутске.