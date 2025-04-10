Осужденную за госизмену екатеринбурженку передали американским властям

В ходе проверки данных Карелиной, ее сотового телефона выяснилось, что она перечисляла деньги в фонд помощи украинской армии. В результате на Карелину, которая имеет и российское гражданство, возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». В суде женщина признала свою вину, но, по словам адвоката, она говорит, что это было необдуманное действие и она перевела деньги чуть ли не по ошибке «не в тот фонд».