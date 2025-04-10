В МВД прокомментировали нападение на брата и сестру в Октябрьском

— В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу обратилась местная жительница. Она сообщила, что в поселке Сарс она и ее брат были подвергнуты избиению. Потерпевшие обратились за медицинской помощью. Сотрудники полиции установили личность мужчины, причастного к противоправным деяниям. Им оказался ранее судимый местный житель, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.