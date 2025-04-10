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Дело завели на заведующую больницы за приписки при вакцинации

Ложные сведения женщина вносила в документы, чтобы избежать материальной и дисциплинарной ответственности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Заведующая одной из участковых больниц Могилевского района стала фигуранткой уголовного дела из-за выявленных приписок при вакцинации населения, сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Внесение в документы ложных сведений о вакцинации граждан было обнаружено при проверке исполнения законодательства о здравоохранении. Для разбирательства по этому факту прокурором района была создана межведомственная рабочая группа.

«Заведующая одной из участковых больниц района, являясь должностным лицом, организовала внесение в журналы профилактических прививок и использования иммунобиологических лекарственных препаратов заведомо ложных сведений о вакцинировании», — сказали в прокуратуре.

Там также отметили, что мотивом послужила возможная материальная и дисциплинарная ответственность за низкие темпы прививочной кампании.

Действия медика в результате квалифицировали по ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса Беларуси — служебный подлог. Санкция этой статьи в качестве максимального наказания предусматривает до двух лет лишения свободы.

Для предварительного расследования дело направлено в Могилевский межрайотдел Следственного комитета.