Крупный пожар на западе Волгограда привел в ужас местных жителей — видео

Сразу несколько пожаров вспыхнули 10 апреля в Дзержинском районе Волгограда.
По данным регионального ГУ МЧС, на его территории отдельными очагами горит камыш.
Особенно местных жителей испугал тот, что в районе улице Хорошева. Сильное задымление они сняли на видео. За кадром слышны крики: «Горим!». А следом голос, пытающийся успокоить запаниковавшую юную волгоградку.
«Огонь, охвативший территорию площадью около полутора тысяч квадратных метров, локализовали в 12.11», — подтверждают в спасательном ведомстве.
В пресс-службе уточняют, что местным жителям ничто не угрожает.
Ранее овраг в поселке Второй километр за Мамаевым курганом дымился несколько дней после случившегося там масштабного пожара.