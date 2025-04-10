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Крупный пожар на западе Волгограда привел в ужас местных жителей — видео

В пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области уточняют, что жителям Дзержинского района ничто не угрожает.

Источник: Администрация Волгоградской области

Сразу несколько пожаров вспыхнули 10 апреля в Дзержинском районе Волгограда.

По данным регионального ГУ МЧС, на его территории отдельными очагами горит камыш.

Особенно местных жителей испугал тот, что в районе улице Хорошева. Сильное задымление они сняли на видео. За кадром слышны крики: «Горим!». А следом голос, пытающийся успокоить запаниковавшую юную волгоградку.

«Огонь, охвативший территорию площадью около полутора тысяч квадратных метров, локализовали в 12.11», — подтверждают в спасательном ведомстве.

В пресс-службе уточняют, что местным жителям ничто не угрожает.

Ранее овраг в поселке Второй километр за Мамаевым курганом дымился несколько дней после случившегося там масштабного пожара.