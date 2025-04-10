Водителя «черного» ассенизатора задержали в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда в ходе рейда по борьбе с нарушениями природоохранного законодательства полицейские застали 49-летнего водителя ассенизатора за крайне неприятным делом: он сливал жидкие отходы из своего «КАМАЗа» прямо в открытый колодец центральной канализации. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в отношении нарушителя составили протокол. Теперь ему грозит штраф, а может быть, и что-то посерьезнее.