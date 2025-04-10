Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителя «черного» ассенизатора задержали в Волгограде

В Волгограде КАМАЗ сливал нечистоты в городскую канализацию.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Красноармейском районе Волгограда в ходе рейда по борьбе с нарушениями природоохранного законодательства полицейские застали 49-летнего водителя ассенизатора за крайне неприятным делом: он сливал жидкие отходы из своего «КАМАЗа» прямо в открытый колодец центральной канализации. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в отношении нарушителя составили протокол. Теперь ему грозит штраф, а может быть, и что-то посерьезнее.

Специалисты Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора взяли пробы загрязненных отходов для анализа. Результаты исследования покажут масштабы экологического ущерба.

Информацию о происшествии направили в городскую администрацию и Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.