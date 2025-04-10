Суд оставил экс-ректора БФУ под стражей

Он останется под стражей до 8 июня 2025 года. Федорова обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере.
Вместе с ним меру пресечения в виде домашнего ареста продлили проректору по экономике и развитию БФУ имени Канта Елене Мялкиной. Она также останется под домашним арестом до 8 июня 2025 года.
По версии следствия, Фёдоров и бывший проректор Елена Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат 21 сотруднику ВУЗа. Часть премий присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. Сумма ущерба, причиненного университету, составила 40,9 млн рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.