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Уфа встала в пробках из-за апрельского снегопада

Уфа «покраснела» от пробок.

Источник: Комсомольская правда

На Уфу обрушился снегопад. С утра столица Башкирии стремительно стала «белеть», на улицах растут сугробы, а на дорогах образовались заторы. Так, ситуация оценивается в городе на шесть баллов уже в три часа дня.

Особенно напряженная обстановка складывается в центре Уфы. Красным «горят» улицы Валиди, Октябрьской революции, Революционная, 50 лет Октября и Ленина. Также пробки образовались в Зеленой роще: стоят в огромных заторах Сочинская, Софьи Перовской, Кувыкина и Менделеева.

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