В Калининграде четверых подозреваемых в похищении человека отправили в СИЗО

По данным следствия, ночью 3 апреля злоумышленники похитили жителя Калининграда, угрожая ему, и вывезли в микрорайон Прибрежный, где избили и требовали передать им его имущество. Потерпевшего удерживали в квартире на улице Старшины Дадаева до 5 апреля, пока его не освободили сотрудники полиции.