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В Калининграде четверых подозреваемых в похищении человека отправили в СИЗО

Центральный районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении группы злоумышленников, подозреваемых в похищении человека с целью вымогательства.

Источник: KaliningradToday

По данным следствия, ночью 3 апреля злоумышленники похитили жителя Калининграда, угрожая ему, и вывезли в микрорайон Прибрежный, где избили и требовали передать им его имущество. Потерпевшего удерживали в квартире на улице Старшины Дадаева до 5 апреля, пока его не освободили сотрудники полиции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте четверых подозреваемых до 5 июня 2025 года. В обоснованность избрания столь строгой меры пресечения послужили тяжесть преступления (похищение человека группой лиц с применением насилия), а также данные о том, что некоторые из задержанных ранее привлекались к административной и уголовной ответственности.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщили в пресс-службе суда.