В СПЧ призвали Чечню соблюдать законы России после демонстрации тела подростка на площади

«Понятно, что с терроризмом надо бороться жестко. Но есть две вещи: это этика и законы Российской Федерации, — сказал Кабанов. — Наша страна сильна своими законами. Есть регионы со своими традициями, но чтобы государственная система оставалась единой, были придуманы законы».