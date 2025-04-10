МВД заявило о закрытии сети салонов красоты в Беларуси, работавшей без лицензии. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что сотрудниками ОБЭП Ленинского РУВД Могилева был установлен факт осуществления предпринимательской деятельности без лицензии 33-летним жителем Минска. Сказано, что, являясь владельцем салонов красоты в указанном городе, он закупил оборудование для косметологических услуг.
«Не имея специального разрешения, сотрудники фирмы незаконно оказывали медицинский сервис», — обратили внимание в МВД.
Говорится, что сотрудники милиции смогли предотвратить вероятные негативные последствия для здоровья клиентов данных салонов. Вместе с тем уточняется, что за несколько месяцев работы объектов доход превысил 100 000 рублей. Так, прибыль мужчина вкладывал в дальнейшее развитие бизнеса, а также тратил на личные нужды. Следователи завели уголовное дело за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
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