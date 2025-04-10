МВД заявило о закрытии сети салонов красоты в Беларуси, работавшей без лицензии

Говорится, что сотрудники милиции смогли предотвратить вероятные негативные последствия для здоровья клиентов данных салонов. Вместе с тем уточняется, что за несколько месяцев работы объектов доход превысил 100 000 рублей. Так, прибыль мужчина вкладывал в дальнейшее развитие бизнеса, а также тратил на личные нужды. Следователи завели уголовное дело за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.