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МВД заявило о закрытии сети салонов красоты в Беларуси, работавшей без лицензии

МВД: в Могилеве сеть салонов красоты, работавшая без лицензии, закрыта.

Источник: Комсомольская правда

МВД заявило о закрытии сети салонов красоты в Беларуси, работавшей без лицензии. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сотрудниками ОБЭП Ленинского РУВД Могилева был установлен факт осуществления предпринимательской деятельности без лицензии 33-летним жителем Минска. Сказано, что, являясь владельцем салонов красоты в указанном городе, он закупил оборудование для косметологических услуг.

«Не имея специального разрешения, сотрудники фирмы незаконно оказывали медицинский сервис», — обратили внимание в МВД.

Говорится, что сотрудники милиции смогли предотвратить вероятные негативные последствия для здоровья клиентов данных салонов. Вместе с тем уточняется, что за несколько месяцев работы объектов доход превысил 100 000 рублей. Так, прибыль мужчина вкладывал в дальнейшее развитие бизнеса, а также тратил на личные нужды. Следователи завели уголовное дело за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

Кстати, агенты по недвижимости прекратят работать в Беларуси по новому закону.

Тем временем в Минске пограничники задержали троих несовершеннолетних, им грозит до 20 лет.

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».