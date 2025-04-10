Под Челябинском задержали 58-летнего дезертира из Казахстана

Сотрудники отдела по вопросам миграции выявили 58-летнего гражданина Республики Казахстан, который находился в розыске за самовольное оставление места прохождения военной службы. Задержанный был передан в Военный следственный отдел для дальнейшего разбирательства.
Помимо этого, сотрудниками правоохранительных органов было установлено местонахождение одного без вести пропавшего.
Добавим, что в Челябинской области проходит мероприятие «Розыск», целью которого является задержание разыскиваемых преступников, установление местонахождения без вести пропавших граждан и личности неопознанных умерших и погибших.