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Под Челябинском задержали 58-летнего дезертира из Казахстана

Полицейские задержали в Копейске возрастного дезертира из Казахстана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники отдела по вопросам миграции выявили 58-летнего гражданина Республики Казахстан, который находился в розыске за самовольное оставление места прохождения военной службы. Задержанный был передан в Военный следственный отдел для дальнейшего разбирательства.

Помимо этого, сотрудниками правоохранительных органов было установлено местонахождение одного без вести пропавшего.

Добавим, что в Челябинской области проходит мероприятие «Розыск», целью которого является задержание разыскиваемых преступников, установление местонахождения без вести пропавших граждан и личности неопознанных умерших и погибших.