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Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сообщения о демонстрации тела подростка на площади в Чечне поступали только из оппозиционных СМИ, власти РФ на них не ориентируются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в среду в спецрепортаже с совещания главы Чечни Рамзана Кадырова, посвящённого нападению на пост ДПС в Ачхой-Мартане, показала фотографию 17-летнего напавшего. По информации из ряда оппозиционных СМИ, тело атаковавшего пост ДПС подростка якобы выставили на площади в Чечне.

«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы, не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о теле подростка в Чечне, атаковавшего пост ДПС в Ачхой-Мартане.

Во вторник региональное СУСК РФ сообщало, что житель Ачхой-Мартана в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту, ответным огнем мужчина был ликвидирован. Из-за полученных ранений один из полицейских скончался. Позже Кадыров сообщил, что злоумышленником, напавшим на сотрудников полиции, руководил в том числе гражданин Украины.