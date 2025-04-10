Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне

Во вторник региональное СУСК РФ сообщало, что житель Ачхой-Мартана в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту, ответным огнем мужчина был ликвидирован. Из-за полученных ранений один из полицейских скончался. Позже Кадыров сообщил, что злоумышленником, напавшим на сотрудников полиции, руководил в том числе гражданин Украины.