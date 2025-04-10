Песков прокомментировал сообщения о теле подростка, выставленном в Чечне

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в среду в спецрепортаже с совещания главы Чечни Рамзана Кадырова, посвящённого нападению на пост ДПС в Ачхой-Мартане, показала фотографию 17-летнего напавшего. По информации из ряда оппозиционных СМИ, тело атаковавшего пост ДПС подростка якобы выставили на площади в Чечне.
«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы, не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о теле подростка в Чечне, атаковавшего пост ДПС в Ачхой-Мартане.
Во вторник региональное СУСК РФ сообщало, что житель Ачхой-Мартана в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту, ответным огнем мужчина был ликвидирован. Из-за полученных ранений один из полицейских скончался. Позже Кадыров сообщил, что злоумышленником, напавшим на сотрудников полиции, руководил в том числе гражданин Украины.